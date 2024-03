Com pressão de guerra na Ucrânia na segurança, Suécia entra para a Otan

Blinken disse que “tudo mudou” quando a Rússia invadiu a Ucrânia e citou pesquisas que mostravam uma alteração radical na opinião pública sueca quanto a uma adesão à Otan.

“Os suecos perceberam algo muito profundo: que se Putin estava tentando riscar um vizinho do mapa, poderia muito bem seguir adiante com outros”.

Para a Otan, as adesões de Suécia e Finlândia, que juntas compartilham 1.340 quilômetros de fronteira com a Rússia, são as mais importantes em décadas. Também é uma derrota para Putin, que tentava impedir o fortalecimento da aliança.

“Hoje é um dia verdadeiramente histórico. A Suécia é agora um membro da Otan”, disse Kristersson. “Vamos defender a liberdade juntos, com os países mais próximos de nós, tanto em termos geográficos quanto em cultura e valores.”

A Suécia recebe, em troca, a garantia de que um ataque contra qualquer membro da aliança é considerado uma agressão contra todos.

O país vai adicionar submarinos de última geração e uma considerável frota de caças Gripen às forças da Otan, além de ser uma ligação crucial entre o Atlântico e o Báltico.