Importação de minério de ferro pela China tem recorde para o 1º bimestre

Isso se compara a 100,86 milhões de toneladas importadas em dezembro.

A China combina os dados de importação de janeiro e fevereiro em uma única divulgação para suavizar o impacto dos feriados do Ano Novo Lunar, que caíram em fevereiro deste ano.

A oferta melhor do que o esperado em uma temporada de embarques tipicamente lenta e um dia extra em fevereiro devido ao ano bissexto ajudaram o aumento anual das importações, disseram os analistas.

As reservas em novembro e dezembro para embarques que chegariam em janeiro-fevereiro foram robustas, pois os compradores estavam preocupados com a possibilidade de os preços do minério de ferro, que estavam subindo na época, subirem ainda mais, disseram os analistas.

Os compradores também esperavam que a demanda de minério aumentasse após o feriado, devido ao consumo de aço sazonalmente mais forte na primavera.

As importações mais altas contribuíram para a queda dos preços e o aumento dos estoques no porto no período de janeiro a fevereiro, de acordo com os analistas.