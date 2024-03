Irlanda votará sobre remoção de referências "sexistas" às mulheres na Constituição

Por Padraic Halpin e Clodagh Kilcoyne

DUBLIN (Reuters) - A Irlanda votará na sexta-feira, o Dia Internacional da Mulher, para substituir as referências em sua Constituição sobre a importância da "vida dentro do lar" para a mulher, a mais recente tentativa de atualizar seu documento fundador de 1937.

Embora as mudanças sociais no país, que já foi profundamente católico, tenham estimulado a remoção das proibições do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a Constituição contém uma cláusula que reconhece "que, por sua vida dentro do lar, a mulher dá ao Estado um apoio sem o qual o bem comum não pode ser alcançado".