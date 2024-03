Lucro líquido da Petrobras cai para R$31 bi no 4º tri

A petroleira apontou perdas no último trimestre de 2023 em campos de produção de óleo e gás no Brasil, com destaque para Roncador, na Bacia de Campos, devido a uma revisão da curva de produção.

Além disso, houve aumento de despesas com a provisão de abandono em campos em devolução, principalmente em Sergipe Alagoas, Bacia de Campos e Rio Grande do Norte e Ceará.

Desconsiderando itens não recorrentes, o lucro líquido seria de 41 bilhões de reais, redução de 6,3% na comparação com o trimestre do ano anterior, ficando acima do esperado por analistas, que previam um resultado de 35,3 bilhões de reais, em média, conforme pesquisa da LSEG.

No ano de 2023, o lucro líquido da Petrobras caiu 33,8% ante o recorde registrado no ano anterior, para 124,6 bilhões de reais, diante de um recuo de 18% do valor do Brent. Apesar da queda, o montante foi o segundo mais alto da história da companhia.

"Este é o primeiro ano de uma jornada que levará a Petrobras a liderar a transição energética justa no Brasil de forma gradual e consciente", disse em nota o CEO, Jean Paul Prates.

"Vamos encarar os desafios aproveitando as sinergias com os nossos negócios e alavancados nas nossas expertises, nunca negligenciando a geração de valor econômico, como não poderia deixar de ser para uma empresa que quer manter-se competitiva e perpetuar valor para as gerações futuras."