Premiê indiano diz que Caxemira foi transformada em primeira visita à região em cinco anos

A equipe de segurança armada vigiava as áreas centrais de Srinagar, comandos em barcos patrulhavam o lago Dal e o uso de drones foi proibido. As escolas foram fechadas e os exames adiados enquanto milhares de funcionários do governo se reuniam para o evento.

Modi disse que o status especial da Caxemira permitiu a ela uma autonomia administrativa que impediu seu desenvolvimento, enquanto seu governo revelou vários projetos de investimento e infraestrutura.

Os políticos da Caxemira que se opuseram à revogação do status especial criticaram a visita de Modi.

"Essa visita tem como único objetivo angariar apoio entre o eleitorado central do BJP no resto da Índia para as próximas eleições parlamentares", publicou Mehbooba Mufti, ex-ministra-chefe da região e ex-aliada do BJP, no X.