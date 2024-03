Rui Costa anuncia investimentos de R$23 bi em projetos do PAC Seleções

(Reuters) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou nesta quinta-feira investimentos de 23 bilhões de reais para o Novo PAC Seleções, promovendo a realização de obras e equipamentos em áreas como educação, saúde, cultura e esporte.

Em discurso durante evento de anúncio dos investimentos, em Brasília, o ministro apontou que a maior parte dos projetos do programa será executada com recursos da iniciativa privada.

"No total, foram selecionados 6.778 obras e equipamentos nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros. As seleções priorizaram a cobertura de vazios assistenciais", disse o governo em comunicado divulgado nesta quinta-feira.