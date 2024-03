Tanque israelense "provavelmente" disparou com metralhadora contra jornalistas após ataque letal, aponta relatório

"Esse incidente indica fortemente que o alvo foi intencional, conforme confirmado pelas investigações, inclusive pela TNO", afirmou.

O Ministro da Informação do Líbano não respondeu a um pedido de comentário.

Para ler o relatório de 70 páginas da TNO, que explica como o instituto de pesquisa independente de Haia comparou o ponto de disparo dos tiros do tanque e analisou o áudio do disparo da metralhadora, clique aqui.

A TNO observou que os sete jornalistas estavam usando coletes à prova de balas e capacetes azuis, a maioria com a palavra "PRESS" escrito em letras brancas. Eles estavam filmando bombardeios transfronteiriços à distância em uma área aberta em uma colina perto do vilarejo libanês de Alma al-Chaab por quase uma hora antes do ataque.

Imagens de vídeo das consequências do ataque também mostraram um carro preto pertencente à Reuters marcado com a palavra "TV" em grandes letras amarelas feitas de fita adesiva no capô e no teto.

A TNO disse que havia uma linha de visão clara do local onde os tiros do tanque foram disparados até o local do ataque. Nas transmissões de TV ao vivo antes do ataque, um ou mais drones podem ser ouvidos e um helicóptero israelense também pode ser visto em algumas imagens.