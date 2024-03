Três morrem no primeiro ataque fatal do grupo houthi contra navios no Mar Vermelho, dizem EUA

Por Jonathan Saul

LONDRES (Reuters) - Um ataque com mísseis do grupo houthi matou três marinheiros em um navio mercante no Mar Vermelho na quarta-feira, informou o Comando Central dos EUA (Centcom), as primeiras vítimas fatais relatadas desde que o grupo iemenita alinhado ao Irã iniciou ataques contra a navegação em uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo.

Os houthis reivindicaram a responsabilidade pelo ataque, que incendiou o navio True Confidence, de propriedade grega e com bandeira de Barbados, a cerca de 93 km da costa do porto de Áden, no Iêmen.