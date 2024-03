Ursula von der Leyen recebe apoio dos conservadores para liderar Comissão Europeia por mais 5 anos

"E aqui em casa, os amigos do (presidente russo Vladimir) Putin estão tentando reescrever nossa história e sequestrar nosso futuro. Eles estão espalhando ódio por trás de seus teclados", disse ela em uma reunião do partido em Bucareste.

"Nossa Europa pacífica e unida está sendo desafiada como nunca antes por populistas, nacionalistas e demagogos."

Von der Leyen venceu com 400 votos a favor e 89 contra, disse uma autoridade do PPE, enquanto a música "Beautiful Day", do U2, tocava nos alto-falantes.

O apoio vem antes de uma eleição parlamentar em toda a UE, em junho, que levará à nomeação de um novo grupo de autoridades graduadas da UE, incluindo chefe da Comissão com sede em Bruxelas.

Atualmente vista como uma clara favorita para liderar a Comissão novamente, von der Leyen começaria um novo mandato no momento em que a Europa busca fortalecer sua segurança e defesa, enquanto a Rússia trava uma guerra em suas fronteiras e Donald Trump busca um retorno à Casa Branca.

Se aprovada pelos líderes dos 27 países membros da UE, ela terá mais um mandato para traçar as políticas do bloco em tudo, desde grandes tecnologias e auxílios estatais até a triagem de investimentos chineses e sanções contra a Rússia.