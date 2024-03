Biden mira Trump e republicanos em discurso inflamado sobre Estado da União

Biden acusou Trump, seu desafiante republicano na eleição de 5 de novembro, de enterrar a verdade sobre o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, curvar-se ao presidente russo Vladimir Putin e bloquear um projeto de lei para aumentar as restrições na fronteira dos EUA com o México.

Sobre o Oriente Médio, o presidente disse que estava trabalhando para que um cessar-fogo imediato dure seis semanas entre os militantes do Hamas e Israel, e advertiu Israel contra o uso da ajuda a Gaza como moeda de troca.

A maior parte de seus comentários se concentrou em Trump, embora Biden não o tenha mencionado pelo nome.

Biden começou declarando que a democracia está sob ameaça no país e no exterior e criticando Trump por convidar Putin a invadir as nações da Otan se elas não gastarem mais em defesa.

"Agora meu antecessor, um ex-presidente republicano, diz a Putin, entre aspas, 'Faça o que quiser'", disse Biden. "Acho que isso é ultrajante, perigoso e inaceitável."

Biden, que tem pressionado o Congresso a fornecer financiamento adicional à Ucrânia para sua guerra com a Rússia, também tinha uma mensagem para Putin: "Não vamos nos afastar".