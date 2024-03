Cientista criminal do Colorado é acusada de adulterar centenas de testes de DNA

Por Keith Coffman e Steve Gorman

DENVER (Reuters) - Uma cientista de DNA aposentada do laboratório estadual de crimes do Estado norte-americano do Colorado está sob investigação por suspeitas de ter manipulado resultados de exames genéticos de centenas de casos pelos últimos 15 anos, afirmaram nesta sexta-feira autoridades regionais. A cientista Yvonne "Missy" Woods é acusada de adulterar dados de DNA em laboratório de 652 casos entre 2008 e 2023, e também está sendo realizada uma revisão de seu trabalho entre 1994 e 2008, afirmou em comunicado o Departamento de Investigação do Colorado (CBI, em inglês). O departamento disse que Woods notificou resultados de forma incompleta em alguns casos, deletou e adulterou dados na tentativa de ocultar a suposta alteração, além de não ter fornecido documentação completa sobre testes realizados. "A investigação não apontou que Woods teria falsificado a compatibilidade de DNA ou fabricado perfis de DNA”, disse o comunicado.

"Em vez disso, ela deixou de seguir protocolos padrão de testes e usou atalhos, colocando sob questionamento a confiabilidade dos testes que conduziu." O CBI também afirmou que as manipulações descobertas "parecem ser resultado de conduta intencional" por parte de Woods. Não houve informações sobre os tipos de casos que teriam tido seus resultados adulterados, mas testes de DNA são tipicamente usados em investigações de homicídios e crimes sexuais. (Reportagem de Keith Coffman em Denver; reportagem adicional de Steve Gorman em Los Angeles)