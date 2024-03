Com CCJ bolsonarista e articulação falha, agenda de Haddad dependerá ainda mais de Lira

Uma fonte do Ministério da Fazenda admitiu, em tom de preocupação, que há falhas na articulação política do governo, citando o caso da eleição para o comando da CCJ e de outras comissões da Câmara, e avaliou que isso abre margem para o surgimento de pautas-bomba no Congresso.

Nesta mesma semana, ressaltou a fonte, uma comissão do Senado aprovou em caráter terminativo -- o que permite que o projeto siga diretamente para a Câmara sem passar pelo plenário do Senado -- uma proposta que prevê isenção de tributos de 4 bilhões de reais para empresas do ramo de fertilizantes, sem contestação de governistas.

Outros temas estão sendo monitorados para evitar problemas semelhantes, disse a fonte.

Nesse cenário, ao menos na Câmara, a dependência da atuação de Lira para deslanchar as propostas governistas vai ser ainda maior com uma CCJ oposicionista, afirmaram fontes do governo e da Câmara. Em 2023, Lira já ditou o ritmo das aprovações do novo marco fiscal, da reforma tributária e da MP das subvenções, por exemplo, em negociações complicadas com o governo.

PREOCUPAÇÃO BILIONÁRIA

Em busca de zerar o déficit primário em 2024, Haddad tem como maior preocupação no momento encontrar uma solução para avançar com as propostas de reoneração da folha salarial de 17 setores da economia e a rediscussão do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).