Especialista em tortura da ONU investiga tratamento de detentos palestinos

"Estou analisando isso neste momento e realizando uma investigação para apurar os fatos", disse Edwards, relatora especial da ONU sobre tortura e outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos ou degradantes.

"Estou pedindo ao Hamas, ao Estado da Palestina e a Israel que deixem de lado suas ferramentas de tortura, que realmente se concentrem na paz e na perspectiva de viverem lado a lado como vizinhos no futuro."

Não houve nenhum comentário imediato da missão diplomática israelense em Genebra.

O escritório de direitos humanos da ONU afirma ter recebido inúmeras denúncias de detenção em massa, maus-tratos e desaparecimento forçado de palestinos no norte de Gaza pelo Exército israelense, e registrou a prisão de milhares de pessoas na Cisjordânia.

Os militares israelenses têm afirmado que sua operação em Gaza foi projetada para "desmantelar as capacidades militares do Hamas" e resgatar reféns capturados pelo grupo no ataque ao sul de Israel em 7 de outubro, que desencadeou o conflito.

Edwards disse que também havia levantado alegações de assassinatos em massa, mutilações e violência sexual contra reféns com as autoridades palestinas por meio da Missão Permanente da Palestina em Genebra.