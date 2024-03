Jovens russos refletem sobre Putin e seus 24 anos no poder

"Somos a Geração Putin. De certa forma, é justo dizer que não vimos nada diferente", disse Zaurbek em uma entrevista na cidade de Vladikavkaz, no sul do país.

Putin tem índices de aprovação bem acima de 80%, de acordo com as pesquisas de opinião, embora a confiabilidade dos dados dos levantamentos seja questionável em um país em guerra que tem reprimido duramente a dissidência.

Os jovens, no entanto, são um pouco mais críticos do que a população em geral em relação ao rumo que o país está tomando.

Uma pesquisa realizada em fevereiro pelo Levada Centre, o mais conhecido instituto de pesquisas da Rússia, revelou que 72% das pessoas com idade entre 18 e 24 anos acreditavam que as coisas estavam indo na direção certa - um número que caiu para 64% entre os russos com idade entre 25 e 34 anos. Para a população em geral, o número foi de 74%.

Zauerbek Burnatsev vive na região do Cáucaso do Norte, que nos anos que se seguiram ao colapso da União Soviética em 1991 viu guerra, tomada de reféns e bombardeios.

Ele tem uma lembrança particularmente vívida de sua infância. Um dia, enquanto voltava da escola para casa, sua mãe telefonou em pânico para saber onde ele estava - um "ato terrorista" havia ocorrido em um mercado local.