Milhares de grávidas correm risco na capital do Haiti, diz ONU

“A violência sexual contra mulheres e meninas é usada como arma de guerra, intimidação, controle territorial e dominação”, afirmou o Binuh em comunicado, acrescentando que organismos parceiros -- que trabalham para impedir a violência de gênero em campos de desalojados -- cortaram ou interromperam a maior parte dos serviços por questões de segurança. Há relatos de que gangues estão realizando estupros coletivos no país, à medida que aumentam seu controle territorial. Muitas vítimas não reportam os ataques, com medo de retaliação, e o apoio a elas é majoritariamente oferecido por associações locais, escassas em recursos. O aborto é proibido no Haiti, e hospitais alertam que há escassez de pessoal, leitos e bancos de sangue. (Reportagem de Sarah Morland, na Cidade do México)