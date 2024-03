Milhares marcham em Madri em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Em Madri, a fonte da Praça de Cibeles ficou roxa, com luzes marcando as cores do movimento feminista, enquanto manifestantes com máscaras e roupas brancas tomaram as ruas.

"Nós, mulheres, não fomos ouvidas por muito tempo, e estamos tão cansadas de não ter os mesmos benefícios e ter que batalhar pelas necessidades básicas", afirmou Natália Hofmann, uma psicóloga de 34 anos, em entrevista em Barcelona.

Protestos foram realizados por milhares de grupos feministas em 40 cidades espanholas.

(Reportagem de Graham Keeley, Guillermo Martinez, Marco Trujillo, Miguel Gutierrez, Horaci Garcia e Catherine Macdonald)