Parlamentares da China se comprometem a proteger soberania e interesses de segurança

Eles também disseram que revisariam as leis sobre educação de defesa nacional e segurança cibernética este ano, de acordo com um relatório de trabalho entregue pelo presidente do NPCSC e terceiro na hierarquia do Partido Comunista, Zhao Leji.

O plano legislativo anual teve um foco maior na segurança nacional, de acordo com o objetivo crescente do presidente Xi Jinping na prevenção de ameaças internas e externas em resposta à intensificação da concorrência geopolítica.

A lei de segurança cibernética da China, promulgada em 2016, é o pilar de sua regulamentação de grandes tecnologias. Nos últimos três anos, Pequim tornou mais rígida a regulamentação sobre como suas empresas armazenam e transferem dados de usuários, citando preocupações com a segurança nacional.

Especialistas afirmam que o presidente chinês transformou a segurança nacional em um paradigma fundamental que permeia todos os aspectos da governança da China.

No mês passado, a China ampliou sua lei de segredos de Estado para incluir "segredos de trabalho" no escopo de informações confidenciais restritas, e promulgou uma controversa lei contra espionagem no ano passado que assustou as empresas estrangeiras.

"Fiquei impressionado com o foco (do relatório do NPCSC) na segurança nacional e acredito que isso seja significativo", disse Ryan Mitchell, professor de direito da Universidade de Hong Kong.