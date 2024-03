Senado dos EUA avança com projeto de gastos, mas paralisação do governo ainda é possível

O projeto de lei conseguiu ultrapassar obstáculo processual com uma votação bipartidária de 63 a 35. A expectativa é que o Senado acabe aprovando o projeto e o envie ao presidente democrata Joe Biden para assiná-lo como lei.

Não está claro, no entanto, se os parlamentares cumprirão o prazo da meia-noite. Vários republicanos disseram que não concordariam com uma votação rápida, a não ser que possam votar outros assuntos, como imigração.

Isso poderia atrasar a votação final até a noite de sábado, forçando uma paralisação parcial do governo, a menos que o Congresso concorde com uma extensão temporária do financiamento para evitar interrupções.

"Há o risco de uma paralisação, o que acho que ninguém quer. Portanto, presumo que, uma vez que se perceba que provavelmente não haverá mudanças no projeto de lei, esperamos antecipar a votação", disse o senador republicano John Cornyn.

Uma paralisação iniciada no fim de semana teria um impacto muito menos imediato do que uma iniciada em um dia útil.

Mesmo se aprovada, a legislação não encerra todas as discussões sobre os gastos do governo para este ano fiscal.