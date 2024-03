Senado dos EUA está próximo de aprovar legislação para evitar paralisação do governo

Mas 83 dos correligionários republicanos do presidente da Câmara, Mike Johnson, desafiaram sua liderança e votaram "não", exigindo um forte apoio dos democratas para que o projeto de lei fosse aprovado.

A votação deixou um gosto amargo para os republicanos radicais que lutaram arduamente para obter cortes mais profundos nos gastos em meio a uma dívida nacional de quase 34,5 trilhões de dólares.

A aprovação encerrou mais de um ano de caos na Câmara, uma vez que os republicanos extremistas fomentaram batalhas intrapartidárias para escolher um presidente da Câmara - não uma, mas duas vezes - e bloquearam ou atrasaram muitos dos 12 projetos de lei de gastos anuais para manter o governo funcionando.

No entanto, os republicanos do Comitê de Apropriações da Câmara, após a votação, se vangloriaram em uma declaração de que, com essa legislação, eles reverteram a trajetória de aceleração dos gastos do governo, cumprindo uma promessa de campanha de 2022.

Os democratas da Câmara destacaram a agitação republicana, junto de seu próprio papel na quebra do impasse orçamentário na quarta-feira.

Embora se espere que o Senado aprove o pacote e o envie ao presidente Joe Biden para ser assinado como lei, isso não marcará o fim das lutas para financiar o ano fiscal que começou em outubro.