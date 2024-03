Tribunal do Azerbaijão coloca integrantes de emissora de TV em prisão preventiva

BAKU (Reuters) - O fundador de uma emissora de televisão independente do Azerbaijão e quatro de seus jornalistas foram colocados nesta sexta-feira em prisão preventiva, sob suspeita de contrabando, afirmou a advogada do grupo. O processo contra o fundador da Toplum TV, Akif Gurbanov, e seus funcionários é o mais recente de uma série de acusações que fizeram o Ocidente se preocupar com a liberdade de imprensa no país do sul do Cáucaso. Uma advogada de Gurbanov contou à Reuters em frente ao tribunal, em Baku, que as autoridades encontraram 30 mil dólares em dinheiro vivo durante uma busca, nesta semana, no escritório de uma organização da sociedade civil da qual o empresário é presidente do conselho. Gurbanov afirmou que não tem nada a ver com o dinheiro, diz que as acusações têm motivação política e pretende recorrer, afirmou a advogada, Shakhla Gumbatova. O Departamento de Estado dos EUA afirmou estar muito preocupado com a notícia das prisões iniciais em uma operação na sede da Toplum TV, na quarta-feira, e pediu que o país pare de assediar os profissionais que estão exercendo liberdades fundamentais. O Azerbaijão prendeu uma série de repórteres independentes desde o ano passado. Vários deles enfrentam acusações criminais não relacionadas à atividade jornalística, como contrabando. O presidente do país, Ilham Aliyev, foi reeleito em fevereiro com mais de 92% dos votos, em uma eleição classificada por observadores ocidentais como não sendo nem livre, nem justa. Aliyev, que substituiu seu pai como presidente em 2003, viu sua popularidade crescer desde setembro, quando seu Exército recapturou a região de Nagorno-Karabakh de armênios étnicos, que a governavam como um Estado separatista há três décadas. (Reportagem de Nailia Bagirova em Baku)