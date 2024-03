Ucrânia receberá 6 bi de euros da UE nos próximos dois meses, diz premiê

Kiev (Reuters) - Nos próximos dois meses, a Ucrânia receberá 6 bilhões de euros da União Europeia por meio do acordo de financiamento com o bloco, afirmou nesta sexta-feira o primeiro-ministro do país, Denys Shmyhal.

A Ucrânia espera receber 4,5 bilhões de euros em março e outro 1,5 bilhão em abril, disse Shmyhal em encontro do governo.

“Neste ano, temos o objetivo de receber cerca de 16 bilhões de euros da União Europeia. A Ucrânia terá os recursos para lutar e vencer. É nosso maior objetivo e faremos tudo o que for possível para alcançá-lo”, afirmou.