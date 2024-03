Biden e Trump iniciam disputa por importante trunfo das eleições nos EUA: o Estado da Geórgia

“Biden pode não vencer (na Geórgia) novamente se os eleitores jovens, os eleitores negros, os eleitores muçulmanos, os eleitores árabes-americanos, os eleitores judeus e outros que o apoiaram da última vez decidirem ficar em casa ou decidirem votar num terceiro candidato”, disse Edward Ahmed Mitchell, porta-voz da Coalizão Ouça a Geórgia.

Mitchell disse que o objetivo da campanha é se aproximar da margem – cerca de 11.000 votos – com a qual Biden venceu no Estado, e assim mostrar o risco que eles acreditam que o presidente está assumindo na guerra em Gaza.

No sábado à noite, Trump fará um comício em Rome, na Geórgia, um bastião conservador do Estado que se situa no distrito da deputada Marjorie Taylor Greene, uma aliada assumida.

Biden, por seu lado, deve realizar um evento noturno na região de Atlanta. Os subúrbios da cidade, que estão crescendo e diversificando-se rapidamente, são vistos como a chave para as esperanças democratas no Estado.