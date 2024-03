Governo irlandês sofre duro revés com derrotas em referendo

DUBLIN (Reuters) - Os eleitores irlandeses rejeitaram as propostas para substituir as referências constitucionais à composição de uma família e aos "deveres da mãe no lar", em uma derrota significativa para o governo.

O primeiro-ministro, Leo Varadkar, havia apresentado a votação, realizada na sexta-feira para coincidir com o Dia Internacional da Mulher e apurada neste sábado, como uma chance de eliminar uma "linguagem muito antiquada e muito sexista sobre as mulheres".

Uma proposta para expandir a definição de família de um relacionamento baseado no casamento para incluir outros relacionamentos duradouros foi rejeitada por 67,7% a 32,3%.