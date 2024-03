Mais duas pessoas são presas em investigação contra estação de TV no Azerbaijão

"Alesker Mammadli e Ruslan Izzetli declararam que não eram culpados", disse o advogado Agil Layij do lado de fora do tribunal. “Eles disseram que estavam sendo processados por suas críticas às autoridades e pretendem recorrer.”

A investigação que tem como alvo o fundador da Toplum TV, Akif Gurbanov, um dos detidos anteriormente, e a sua equipe é a mais recente de uma série de processos que suscitaram preocupações do Ocidente a respeito da liberdade de imprensa no país do sul do Cáucaso.

Uma advogada de Gurbanov disse na sexta-feira que as autoridades encontraram 30 mil dólares em dinheiro durante uma busca esta semana nos escritórios da 3ª Republica, da qual Gurbanov é presidente do conselho.

Gurbanov afirmou que não tem nada a ver com o dinheiro, diz que as acusações têm motivação política e pretende recorrer, afirmou a advogada, Shakhla Gumbatova.

(Por Nailia Bagirova)