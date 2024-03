Milhares de pessoas protestam em Madri contra lei de anistia da Catalunha

MADRI (Reuters) - Milhares de espanhóis protestaram no centro de Madri neste sábado contra um projeto de lei de anistia para separatistas catalães envolvidos em uma tentativa fracassada de independência em 2017.

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), no poder, chegou a um acordo com dois partidos nacionalistas catalães na quinta-feira, o que significa que o projeto de lei deve ser aprovado no Parlamento ainda este mês.

O projeto de lei de anistia provocou uma série de grandes manifestações, já que o conservador Partido Popular (PP), o partido de extrema-direita Vox e alguns setores do Partido Socialista se opõem a ele.