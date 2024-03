Papa aceita renúncia de bispo polonês por negligência em relação a abusos

VARSÓVIA (Reuters) - O papa Francisco aceitou a renúncia de um bispo polonês por negligência no tratamento de casos de abuso sexual cometidos por alguns clérigos contra menores, disseram representantes do pontífice no país neste sábado.

Andrzej Dziuba, bispo em Lowicz, não informou as autoridades policiais sobre o caso de um padre de sua diocese que teria abusado de um menino de 14 anos, de acordo com relatos da mídia local, que ainda afirmaram que Dziuba enfrenta acusações criminais na Polônia.

“Foram identificadas dificuldades na gestão da diocese, em particular negligência no tratamento de casos de abuso sexual cometidos por alguns clérigos contra menores”, afirmou a Nunciatura Apostólica na Polônia em comunicado. Dziuba foi convidado a renunciar pela Santa Sé, acrescentou o texto.