Papa diz que Ucrânia deveria ter a "coragem da bandeira branca" para conduzir negociações

Erdogan fez a nova oferta após reunião em Istambul com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy. Zelenskiy disse que, embora queira a paz, não abrirá mão de nenhum território.

O plano de paz do líder ucraniano prevê a retirada das tropas russas de toda a Ucrânia e a restauração das fronteiras do país. O Kremlin descartou o envolvimento em negociações de paz nos termos estabelecidos por Kiev.

Até o momento, o porta-voz de Zelenskiy não respondeu a um pedido de comentário a respeito das declarações do papa.

Na entrevista, Francisco foi questionado sobre a sua posição num debate entre aqueles que dizem que a Ucrânia deveria desistir do confronto, uma vez que não foi capaz de repelir as forças russas, e aqueles que dizem que agir assim legitimaria as ações do lado mais forte. O entrevistador usou o termo “bandeira branca” na pergunta.

“Essa é uma interpretação, e isso é verdade”, disse Francisco, de acordo com uma transcrição antecipada da entrevista e um vídeo parcial disponibilizado à Reuters no sábado. A transmissão está prevista para 20 de março como parte de uma nova programação cultural.

“Mas penso que o melhor é aquele que olha para a situação, pensa no povo e tem a coragem da bandeira branca e negocia”, disse Francisco, acrescentando que as conversações deveriam ocorrer com a ajuda das grandes potências internacionais.