General do Exército do Sudão descarta trégua no Ramadã, a menos que RSF deixe áreas civis

DUBAI (Reuters) - Não haverá trégua no Sudão no mês sagrado islâmico do Ramadã, a menos que o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) deixe as casas e locais de civis, disse o general Yasser al-Atta das Forças Armadas sudanesas neste domingo.

A declaração veio logo após um apelo do Conselho de Segurança das Nações Unidas por uma trégua durante o Ramadã, que começa esta semana. O grupo paramilitar RSF disse que recebeu o pedido de cessar-fogo com satisfação.

A declaração de Atta, divulgada no canal oficial do Exército do Telegram, citou os recentes avanços militares do Exército em Omdurman, parte da capital mais ampla do Sudão.