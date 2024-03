Instituto Serum, da Índia, mira além da Covid com novas vacinas contra malária e dengue

Por Manas Mishra

PUNE, Índia (Reuters) - O presidente-executivo do maior fabricante de vacinas do mundo, o Instituto Serum da Índia, disse que o Serum tem reforçado sua capacidade de produção antes do lançamento, nos próximos anos, de vacinas contra doenças como a malária e a dengue, reaproveitando as instalações utilizadas para fabricar imunizações contra a Covid-19.

Com a produção de vacinas contra a Covid reduzida à medida que a demanda diminui, a empresa está usando essas instalações para fabricar suas vacinas mais novas. A estimativa é que aumentarão a produção total em dois bilhões e meio de doses, disse Adar Poonawalla em entrevista.