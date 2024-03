Palestinos se preparam para o Ramadã à sombra da guerra em Gaza

Ao contrário dos anos anteriores, no entanto, não fizeram as tradicionais decorações em torno da Cidade Velha e este clima sombrio era parecido nas cidades da Cisjordânia, onde cerca de 400 palestinos foram mortos em confrontos com forças de segurança ou colonos judeus desde o início da guerra.

“Decidimos que este ano não vamos decorar a Cidade Velha de Jerusalém em respeito ao sangue dos nossos filhos, dos mais velhos e dos mártires”, disse Ammar Sider, líder comunitário na Cidade Velha.

A polícia disse que está trabalhando para garantir um Ramadã pacífico e tomou medidas extras para reprimir o que chamou de informações provocativas e distorcidas nas redes sociais e prendeu 20 pessoas suspeitas de incitação ao terrorismo.

Para todo o restante do mundo muçulmano, o policiamento de Israel na Al Aqsa tem sido uma das questões de maior ressentimento e, no mês passado, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, apelou aos palestinos para marcharem até à mesquita no início do Ramadã.