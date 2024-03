Portugueses vão às urnas em eleição acirrada

Também em Espinho, Ana Maria, de 73 anos, incentivou outras pessoas a votar para reclamar da situação do país, acrescentando: "As pessoas no governo... só olham para seus bolsos e só se preocupam com elas mesmas. São inúteis".

O PS no poder, liderado por Pedro Nuno Santos após a renúncia de Costa, poderia tentar repetir suas antigas alianças com o Bloco de Esquerda e os comunistas que lhes permitiram governar entre 2015 e 2019, se a esquerda combinada obtiver mais de 115 assentos no Parlamento de 230 lugares.

As pesquisas sugerem que o apoio à mensagem anti-establishment do Chega, sua promessa de varrer a corrupção e a hostilidade ao que ele vê como imigração "excessiva", praticamente dobrou desde a eleição de 2022, embora permaneça em terceiro lugar.

Na sexta-feira, o presidente conservador Marcelo Rebelo de Sousa disse ao jornal Expresso que faria tudo o que pudesse para impedir que o Chega chegasse ao poder, atraindo críticas, já que o chefe de Estado deve permanecer neutro.

Mais de 10 milhões de cidadãos estão aptos a votar.