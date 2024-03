Presidente de Israel pede pela paz no museu do Holocausto, em Amsterdã, em meio a protestos

AMSTERDÃ (Reuters) - O presidente de Israel, Isaac Herzog, pediu orações pela paz e pela libertação imediata dos reféns feitos pelo Hamas no ataque de 7 de outubro que ainda estão detidos pelos militantes islâmicos, ao participar da inauguração de um museu do Holocausto em Amsterdã neste domingo.

Quando chegou à Sinagoga Portuguesa para seu discurso, Herzog foi recebido com vaias de manifestantes pró-palestinos que exigiam o fim imediato do ataque de Israel em Gaza.

Autoridades de saúde locais dizem que quase 31 mil palestinos foram mortos desde que Israel lançou sua ofensiva em resposta ao ataque ocorrido no sul de Israel, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 253 feitas reféns -- 134 ainda estão detidas, de acordo com registros israelenses.