Biden usará proposta de orçamento para 2024 como elemento em discurso eleitoral

Espera-se que o orçamento do presidente inclua uma promessa de cortar o déficit anual em 3 trilhões de dólares ao longo de 10 anos, desacelerando, mas não interrompendo, o crescimento da dívida nacional de 34,5 trilhões de dólares.

Renovando uma promessa de campanha de 2020, Biden quer aumentar os impostos mínimos corporativos, cortar as deduções para salários de executivos e jatos corporativos e permitir que o governo negocie preços mais baixos de medicamentos. O dinheiro extra poderia financiar novos créditos fiscais para compradores de imóveis, subsídios ampliados para a saúde e mais fiscalização nas fronteiras.

Os orçamentos da Casa Branca são sempre uma espécie de lista de desejos presidenciais, mas isso se torna ainda mais evidente no atual clima político. As agências federais dos EUA estão operando sem um orçamento para todo o ano de 2024, depois que republicanos extremistas rejeitaram um nível de gastos acordado, com os dois partidos bastante divididos sobre como gastar cerca de 6 trilhões de dólares em financiamento anual.

Pesquisas de opinião mostram que os eleitores estão preocupados com os gastos do governo fomentados por dívidas, com os altos custos e a economia em geral e com as travessias ilegais das fronteiras, além de exibirem amplo apoio à taxação dos ricos.

O governo dos EUA gasta mais do que arrecada a cada ano, e a maior parte vai para os chamados programas obrigatórios e programas militares, que os parlamentares provavelmente não cortarão.

Na quinta-feira, os republicanos da Câmara dos Deputados publicaram um plano que visa equilibrar o orçamento federal em uma década, cortando 14 trilhões de dólares em gastos federais, incluindo subsídios à energia verde e perdão de empréstimos estudantis, e reduzindo os impostos. A Casa Branca considerou o plano impraticável.