Bispos alemães pedem que Vaticano esclareça observações do papa sobre "bandeira branca" da Ucrânia

"O fato de o papa Francisco não ter abordado os pontos mencionados aqui em sua entrevista causou irritação entre muitos observadores, o que podemos entender. Seria bom se a Santa Sé comunicasse um esclarecimento substantivo de sua posição sobre essas questões", afirmaram os bispos alemães.

Na entrevista, Francisco foi questionado sobre sua posição no debate entre aqueles que dizem que a Ucrânia deveria desistir, já que não foi capaz de repelir as forças russas, e aqueles que avaliam que fazer isso legitimaria as ações da parte mais forte. O entrevistador usou o termo "bandeira branca" na pergunta.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse no sábado que o papa tinha entendido o termo "bandeira branca" e o usou "para indicar o fim das hostilidades (e) uma trégua alcançada com a coragem das negociações".

Os bispos alemães consideraram "infeliz" que Francisco tenha repetido a expressão "bandeira branca", mas também avaliaram que era "evidente e amplamente comprovado para nós que o papa -- assim como a Conferência Episcopal Alemã -- está comprometido com uma paz justa e duradoura na Ucrânia".

(Reportagem de Riham Alkousaa em Berlim e Alvise Armellini em Roma)