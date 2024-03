Centro-direita de Portugal se prepara para governar, extrema-direita alerta para instabilidade

Matteo Salvini, líder do partido cogovernante Liga da Itália, saudou o "resultado extraordinário do Chega, sozinho contra todos", em uma declaração no final do domingo.

O índice de ações PSI de Portugal caía 0,3% na abertura, em linha com o declínio de seus pares europeus, antes de se estabilizar.

"O impacto das eleições no mercado acabou sendo nulo e podemos presumir que foi um 'não evento' para os mercados", disseram os analistas de mercado da XTB em uma nota.

"Mesmo assim, é importante notar que o fato de a AD não ter maioria e precisar formar coalizões com outros partidos para governar com maioria pode ser um fator de risco se os sinais de instabilidade começarem a aparecer novamente. Nesse cenário, não podemos descartar uma reação negativa do mercado de ações português", acrescentaram.

Sob a liderança socialista desde o final de 2015, Portugal tem crescido a taxas anuais sólidas acima de 2%, exceto pela queda induzida pela pandemia de 2020. Ultimamente, o país tem registrado superávits orçamentários, usando o dinheiro para reduzir a dívida pública para menos de 100% do PIB e recebendo elogios de Bruxelas e dos investidores.

(Reportagem de Patrícia Vicente Rua)