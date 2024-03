China aprova lei que concede ao Partido Comunista mais controle sobre gabinete

Essa foi a mais recente de uma série de medidas nos últimos anos que têm gradualmente corroído a autoridade executiva do Conselho de Estado, comandado pelo primeiro-ministro chinês Li Qiang, que nominalmente supervisiona os 21 ministérios do governo chinês, bem como os governos locais.

Especialistas jurídicos afirmam que a alteração da Lei Orgânica do Conselho de Estado pela primeira vez desde 1982 dá continuidade a uma tendência de transferir mais poder do Estado para as mãos do partido, deixando o governo para implementar fielmente as diretrizes do grupo.

Os artigos recém-adicionados enfatizam que o Conselho de Estado deve "defender resolutamente a autoridade do Comitê Central do Partido e sua liderança centralizada e unificada" e seguir o Pensamento de Xi Jinping, o nome do partido para a ideologia característica do presidente, que expõe assuntos que vão da diplomacia à cultura.

"Essa é uma mudança significativa na reorganização da autoridade executiva na China", disse Ryan Mitchell, professor de direito da Universidade Chinesa de Hong Kong. "Embora esteja sempre claro que o chefe do Partido é a figura mais influente na hierarquia geral, a divisão exata do trabalho na formulação de políticas e, especialmente, na supervisão da execução das políticas, pode ser opaca."

Li Hongzhong, vice-presidente do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, disse em um discurso na semana passada ao Parlamento que a revisão tem o objetivo de "aprofundar a reforma das instituições do partido e do Estado" e "implementar totalmente a Constituição", que foi alterada em 2018 para reafirmar a liderança do partido sobre tudo.

A coletiva de imprensa pós-Parlamento do premiê é tradicionalmente um dos eventos mais amplamente acompanhados no calendário econômico e político de Pequim.