Estudo sobre poliglotas traz pistas sobre o processamento da linguagem no cérebro

Com uma exceção intrigante, a atividade aumentou nas áreas do córtex cerebral envolvidas na rede de processamento de idiomas do cérebro quando esses poliglotas ouviam os idiomas em que eram mais proficientes, em comparação com aqueles em que tinham menor fluência.

"Acreditamos que isso ocorre porque quando você processa um idioma que conhece bem, pode acionar todo o conjunto de operações linguísticas -- as operações que o sistema linguístico do seu cérebro suporta", disse a neurocientista Evelina Fedorenko, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, membro do McGovern Institute for Brain Research do MIT e autora sênior do estudo publicado nesta segunda-feira na revista Cerebral Cortex.

"Você pode acessar todos os significados de palavras da memória, construir frases e orações a partir de palavras individuais e acessar significados complexos em nível de frase", acrescentou Fedorenko.

Uma exceção, no entanto, chamou a atenção dos pesquisadores. Em muitos dos participantes, a escuta de seu idioma nativo provocou uma resposta cerebral menor em comparação com a audição de outros idiomas que eles conheciam -- em média, uma queda de cerca de 25%. E no caso de alguns poliglotas, ouvir seu idioma nativo ativou apenas uma parte da rede de idiomas do cérebro, e não ela toda.

"Os poliglotas tornam-se especialistas em seu idioma nativo do ponto de vista da eficiência dos processos neurais necessários para processá-lo. Portanto, a rede de idiomas no cérebro não é ativada da mesma forma em que ocorre quando eles processam o idioma nativo versus o não nativo", disse a neurocientista e coautora do estudo Olessia Jouravlev, da Universidade de Carleton, no Canadá.

"O idioma nativo de uma pessoa pode ter um status privilegiado, pelo menos nessa população", acrescentou Fedorenko, referindo-se aos participantes poliglotas do estudo.