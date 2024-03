Flores, música e silêncio marcam 20º aniversário dos atentados contra trens em Madri

A princípio, políticos erroneamente atribuíram a culpa ao grupo separatista basco ETA. No entanto, militantes islâmicos disseram em uma mensagem de vídeo que os atentados eram uma vingança pelo fato de a Espanha ter enviado tropas para o Iraque e o Afeganistão. Os ataques polarizaram a sociedade espanhola.

"O 11 de março foi usado tantas vezes que se transformou em uma arma para atacar uns aos outros, mas as vítimas estão completamente alheias a isso. Ninguém se importa com as vítimas", disse à Reuters Angel de Marcos, 65 anos, que estava na estação naquele dia.

(Reportagem de Marco Trujillo, Catherine MacDonnald, Juan Medina)