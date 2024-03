Greta Thunberg e outros ativistas climáticos bloqueiam entradas do Parlamento sueco

"Isso precisa chegar ao fim. Já estamos fartos", afirmou ela em entrevista à Reuters, acusando os políticos de inação diante do aquecimento global.

Greta Thunberg se tornou o rosto dos jovens ativistas climáticos quando seus protestos semanais, iniciados em 2018, em frente ao Parlamento sueco, rapidamente se transformaram em um movimento global de jovens com grandes manifestações pelos continentes.

No entanto, seus protestos em Estocolmo normalmente não buscavam bloquear as entradas do Parlamento. Algumas entradas do prédio, no entanto, permaneciam abertas na segunda-feira.

"(Os políticos) não estão agindo. Ainda estamos indo na direção errada, as emissões ainda estão aumentando", disse ela. "Portanto, sentimos que não temos outra escolha a não ser tentar métodos novos e diferentes para que nossas vozes sejam ouvidas."

"Vamos ficar aqui por enquanto", acrescentou.

No ano passado, Thunberg foi detida pela polícia ou retirada de protestos em vários países, incluindo Suécia, Noruega e Alemanha.