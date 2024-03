Israel verifica relatos de que número 2 de ala militar do Hamas foi morto em ataque em Gaza

A Rádio do Exército israelense disse que Israel bombardeou o campo de Al-Nusseirat, no centro de Gaza, na noite de sábado, onde tinha informações sobre a localização de Issa, segundo no comando da ala militar do Hamas, as Brigadas Izz el-Deen al-Qassam.

O ataque matou cinco pessoas, de acordo com a reportagem.

O jornal israelense Haaretz informou que Israel estava verificando se entre os mortos estava Issa.

As Forças Armadas israelenses e as autoridades do Hamas não comentaram imediatamente as reportagens.

No domingo, em uma declaração que reuniu as operações das 24 horas anteriores, Israel disse que suas forças haviam matado militantes no centro de Gaza, mas não mencionou o campo.

Issa está no topo da lista dos mais procurados por Israel, juntamente com o chefe da ala militar Mohammed Deif e o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, que se acredita terem planejado o ataque de 7 de outubro que desencadeou o conflito.