Massa entra com processo contra F1, FIA e Bernie Ecclestone no Tribunal Superior de Londres

A Reuters não conseguiu localizar um registro do processo aberto por Massa no sistema de arquivamento eletrônico do Tribunal Superior de Londres.

Massa, 42, busca declarações de que a FIA violou suas próprias regras e de que ele teria sido campeão se ela tivesse investigado imediatamente uma batida no Grande Prêmio de Cingapura que acabou se tornando um dos maiores escândalos do esporte.

O comunicado dos advogados fez referência a uma declaração de Ecclestone dizendo que não "havia informações suficientes na época para investigar a questão" e cancelar a corrida de 2008.

Citou o britânico, hoje em dia com 93 anos, também afirmando que, se a corrida de Cingapura fosse cancelada, "Massa teria sido campeão mundial" e que o brasileiro "foi privado do título que ele merecia".

Ecclestone disse à Reuters em agosto que não se lembrava de ter dito as declarações atribuídas a ele.

Massa liderava o Grande Prêmio de Cingapura em 2008, após largar na pole position, quando o compatriota Nelsinho Piquet acertou uma parede na volta 14, das 61 previstas.