Pelo menos 50 pessoas ficam feridas em voo de Boeing da Latam para Auckland, diz jornal

A aeronave do voo é um Boeing 787-9 Dreamliner com oito anos de operação, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightRadar24, e fez escala em Auckland a caminho de Santiago.

A Boeing disse que estava trabalhando para reunir mais informações e fornecerá todo o apoio à companhia aérea.

Um porta-voz da companhia aérea sul-americana disse ao Herald que houve um "problema técnico" no voo LA800 que afetou alguns tripulantes e passageiros.

A companhia aérea não respondeu imediatamente às perguntas da Reuters sobre a causa e a natureza do incidente.

As ações da fabricante de aviões caíram 1,4% nas negociações de pré-mercado nesta segunda-feira, sendo pressionadas por notícia de que o Departamento de Justiça dos EUA abriu uma investigação criminal sobre a abertura em janeiro em pleno voo de um pedaço da fuselagem de um 737 MAX operado pela Alaska Airlines.