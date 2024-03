Princesa britânica Kate pede desculpas por foto editada

Kate, a princesa de Gales do Reino Unido, emitiu um pedido de desculpas nas mídias sociais nesta segunda-feira por "qualquer confusão" causada por uma fotografia editada que foi divulgada por seu gabinete, o Palácio de Kensington, no domingo.

Várias organizações de notícias, incluindo a Reuters, retiraram a imagem depois de uma análise pós-publicação ter mostrado que ela não atendia aos seus padrões editoriais.

"Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição", diz a mensagem no X, assinada com um "C", que significa que foi enviada por Kate. "Eu queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a foto de família que compartilhamos ontem tenha causado."