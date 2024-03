"De acordo com as informações recebidas pelo Serviço de Inteligência Estrangeiro da Federação Russa, o governo de J. Biden está definindo uma tarefa para as ONGs americanas para alcançar uma diminuição na participação", afirmou o SVR.

"Com a participação dos principais especialistas americanos em TI, planeja-se realizar ataques cibernéticos ao sistema de votação eletrônica remota, o que tornará impossível contar os votos de uma proporção significativa de eleitores russos."

O SVR, principal sucessor do serviço de espionagem estrangeiro da Primeira Diretoria da KGB, não apresentou evidência para suas afirmações. Não houve reação imediata de Washington.

(Reportagem de Guy Faulconbridge)