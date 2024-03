Startup de armas hipersônicas faz primeiro teste de protótipo de míssil

Por Mike Stone

WASHINGTON (Reuters) - A Castelion, startup que tenta construir uma arma hipersônica para o Pentágono, testou seu sistema pela primeira vez, disse a empresa à Reuters nesta segunda-feira, em um momento em que um grupo cada vez maior de pequenas fabricantes de armas hipersônicas desafia as grandes empresas do setor de defesa com produtos mais baratos e de rápida produção.

Os Estados Unidos e a China travam uma corrida armamentista para desenvolver as mais letais armas hipersônicas, que viajam na atmosfera a mais de cinco vezes a velocidade do som e são projetadas para escapar das defesas tradicionais.