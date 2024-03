Trump diz que cortes de impostos poderiam compensar tarifas de importação de 10%

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump expôs algumas de suas prioridades econômicas nesta segunda-feira e defendeu seu plano de adotar tarifas de importação generalizadas de 10%, dizendo que qualquer aumento de preços resultante da medida pode ser compensado por cortes de impostos e pedindo que seus cortes de tributos de 2017 sejam estendidos.

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, falando em uma entrevista na CNBC, também pediu ação em programas sociais populares, incluindo cortes, e indicou não ser provável que ele restrinja o uso de criptomoedas.

Questionado sobre as preocupações com o aumento da polarização política sobre a estabilidade financeira do país, Trump disse estar preocupado com o rebaixamento da recomendação de crédito da agência de classificação de risco Fitch em 2023, mas descartou os vínculos da ação com a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.