Ucrânia convoca enviado do Vaticano por comentários sobre "bandeira branca"

(Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia convocou seu núncio papal nesta segunda-feira para expressar “decepção” com os comentários do papa Francisco de que a Ucrânia deveria “demonstrar a coragem da bandeira branca” e abrir negociações com a Rússia para encerrar a guerra que dura dois anos.

O pontífice fez os comentários em uma entrevista com a emissora suíça RSI que deve ser veiculada na íntegra em 20 de março.

O embaixador papal na Ucrânia, o arcebispo Visvaldas Kulbokas, foi informado que o papa deveria se abster de declarações que “legalizam o direito do poder e incentivam ainda mais desrespeitos às leis internacionais”, disse um comunicado no site do ministério.