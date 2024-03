Zelenskiy diz que situação na linha de frente está melhor do que três meses atrás

(Reuters) - O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenskiy disse nesta segunda-feira que a situação no fronte da guerra com a Rússia é a melhor em três meses, com o avanço das tropas de Moscou interrompido após elas capturarem a cidade de Avdiivka, no leste, no mês passado.

Zelenskiy afirmou, em uma entrevista com a emissora de televisão francesa BFM, que a Ucrânia melhorou sua posição estratégica, apesar da escassez de armamentos, mas sugeriu que a situação pode mudar se não houver novos fornecimentos.

"A situação é bem melhor do que foi nos últimos três meses", disse Zelenskiy, em comentários expressos em francês.