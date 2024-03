Argentinos buscam alimentos descartados para sobreviver em meio à alta de preços

Por Miguel Lo Bianco

BUENOS AIRES (Reuters) - Sandra Boluch, vendedora de frutas e verduras em Buenos Aires, está observando uma tendência preocupante à medida que a inflação na Argentina atinge mais de 250%: vendas em queda e mais pessoas pegando o que ela joga fora, na esperança de encontrar o suficiente para uma refeição.

O país está passando por sua pior crise econômica em décadas, com o novo governo do presidente Javier Milei tentando conter a inflação de três dígitos com medidas de austeridade severa, o que está impulsionando as finanças do Estado, mas também pressionando a população.