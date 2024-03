Ataque com míssil atinge Kryvyi Rih, na Ucrânia, deixando três mortos e 38 feridos

"A quantidade de feridos está constantemente crescendo, assim como a de crianças feridas."

Oleksandr Vilkul, chefe da administração militar de Kryvyi Rih, disse que foram registrados pelo menos três impactos dos mísseis na cidade.

Ele disse que pelo menos cinco adultos e uma das crianças já levados ao hospital estavam em estado crítico. Nove pessoas foram resgatadas nas operações conduzidas apartamento por apartamento e todos os incêndios no local foram controlados.

O presidente Volodymyr Zelenskiy, que nasceu e cresceu na cidade, elogiou as equipes de resgate no Telegram e prometeu que a Rússia será responsabilizada.

"Todos os dias, nossas cidades e vilarejos sofrem ataques similares. Todos os dias, a Ucrânia perde pessoas para o mal russo", escreveu.

"Não pode haver pausa, nem por um dia, uma semana, muito menos um mês, no apoio à simples defesa de vidas, para salvar as pessoas do terror."